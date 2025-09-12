El Gobierno denunciará a la UBA por el hackeo de su sitio oficial con consignas contra Milei
El Gobierno nacional anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no garantizaron la seguridad del sitio oficial de la institución.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, la web oficial www.uba.ar fue redirigida a la dirección https://noalveto.uba.ar, donde se publicaron consignas políticas en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
La cartera conducida por Sandra Pettovello exigió “el cese inmediato de esa maniobra” y precisó que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se abrió un sumario administrativo para “determinar las responsabilidades legales y administrativas correspondientes”.
Denuncias de usuarios y problemas de acceso
Durante la jornada, en la que además se desarrolló una movilización de docentes y estudiantes contra el veto, numerosos usuarios reportaron que al intentar acceder al sitio de la UBA este aparecía en negro, imposibilitando la navegación.
Cabe recordar que desde esa plataforma digital se realizan consultas clave para la comunidad académica: horarios, sedes de clases, resultados de exámenes, actividades administrativas y acceso a correos internos.
Críticas de Capital Humano
En un comunicado, el ministerio recordó que “las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”.
COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/Jm3ZyC1ztX— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 12, 2025
“La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”, advirtió la cartera de Pettovello.
Además, se ratificó “el compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional”, aunque aclarando que se respeta el derecho a huelga, siempre “dentro del marco de la ley”.
Declaraciones oficiales
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien también es docente universitario, remarcó: “Desde nuestra gestión siempre vamos a defender el derecho de los alumnos a la educación”.
Y concluyó: “Es inadmisible que las autoridades de la UBA se apropien de los campus virtuales que son de y para los estudiantes”.