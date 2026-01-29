El Gobierno decretó que 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina” y lo impondrá en toda la documentación oficial
El Gobierno nacional estableció que 2026 será denominado oficialmente como el “Año de la Grandeza Argentina”, una consigna que deberá figurar de manera obligatoria en toda la documentación de los organismos públicos durante el próximo año. La medida fue formalizada mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, toda la documentación de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, además de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”. El texto del decreto también invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la iniciativa.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde el Poder Ejecutivo expuso los fundamentos de la medida. En los considerandos, el Gobierno sostuvo que durante 2025 se profundizó un proceso de reconstrucción de los pilares de la Nación, orientado —según su visión— a garantizar mayores niveles de libertad.
En ese marco, el texto destacó las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria, que el Ejecutivo aseguró estuvieron centradas en la estabilización macroeconómica, la desburocratización del Estado, la reducción de cargas improductivas y en reorientar la acción pública hacia sus funciones esenciales.
El decreto también hizo referencia a la crisis institucional, económica y social que atravesó la Argentina durante décadas y afirmó que ese escenario obligó a avanzar en un proceso de transformación estructural destinado a fortalecer el Estado de derecho y garantizar el ejercicio efectivo de derechos y libertades. A partir de ello, el Gobierno consideró que se sentaron las bases para la estabilidad y el crecimiento, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de consolidación y desarrollo.
En otro tramo, el Ejecutivo subrayó que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones indispensables para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar un crecimiento sostenido, lo que permitiría posicionar al país como un actor relevante en el escenario internacional frente a los desafíos económicos y sociales.
Asimismo, el Gobierno reafirmó su “permanente compromiso” con los avances alcanzados y aseguró que redoblará esfuerzos para superar de manera definitiva la situación heredada al inicio de la actual administración.
De cara al nuevo año, el decreto remarcó que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una administración eficiente y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades”, y sostuvo la necesidad de profundizar los cambios estructurales.
Por último, el artículo tercero del decreto establece que el Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante acciones destinadas a destacar y difundir las políticas y medidas orientadas a engrandecer al país a lo largo de 2026.
La declaración se inscribe en un clima de optimismo que el Presidente volvió a expresar durante su reciente gira por Mar del Plata, que culminó con un discurso en el evento “Derecha Fest”, donde Milei reivindicó el cumplimiento de promesas de campaña, el déficit cero y el avance de proyectos legislativos vinculados a reformas estructurales.