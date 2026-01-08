El Gobierno de Neuquén aporta un bono de $350.00 para empleados estatales
El Gobierno de la provincia de Neuquén confirmó la fecha de pago del bono extraordinario de $350.000 destinado a las y los trabajadores estatales, en el marco del acuerdo salarial alcanzado con los gremios del sector público para el inicio de 2026.
El pago del bono se realizará durante la segunda quincena de enero, como parte de un entendimiento paritario que busca recomponer ingresos y brindar previsibilidad salarial en un contexto económico complejo. El beneficio tendrá carácter no remunerativo y no bonificable.
La suma fue acordada entre el Ejecutivo provincial y los sindicatos que representan a los distintos sectores del Estado, entre ellos ATE, UPCN, ATEN y otros gremios de la administración pública, como parte de un esquema integral de negociación anticipada para el año en curso.
Además del bono extraordinario, el acuerdo paritario contempla mecanismos de actualización salarial atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de evitar un deterioro del poder adquisitivo de los salarios estatales durante el primer semestre de 2026.
Desde el ámbito gremial destacaron la importancia de contar con certezas en los plazos de pago y con herramientas que permitan sostener los ingresos frente al avance de la inflación, al tiempo que remarcaron la necesidad de seguir monitoreando la evolución de los precios para garantizar el cumplimiento de lo acordado.
El pago del bono representa un alivio económico para miles de trabajadoras y trabajadores estatales neuquinos, que vienen reclamando medidas concretas para enfrentar el impacto del aumento del costo de vida y sostener el salario real.