El Gobierno de Milei no analiza lo que le adeuda a las provincias: estudia financiarlas con préstamos
En medio de una tensión cada vez mayor con los gobernadores, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó este sábado que el Gobierno está estudiando destinar prestamos directamente a las provincias. Esta posibilidad fue adelantada en medio de las negociaciones para evitar que el Congreso ratifique la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que fue vetada por el presidente Javier Milei.
“No me quiero adelantar a eso, me parece que todas las cuestiones de los órganos multilateral y las cuestiones financieras les contesta el ministro de Economía, pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo no solamente el Gobierno, sino también la gente”, afirmó Catalán.
Mientras las terminales de los gobernadores en el Senado ya anticipan una sesión la semana próxima para revertir el veto presidencial, el ministro anticipó que “está en evaluación y es posible” una serie de préstamos directos a los distritos, restando conocer si estas líneas presupuestarias llegarán solo a los distritos aliados. Una primer muestra la tuvo el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, quien rubricó un acuerdo con Luis Caputo de reconversión de la deuda de su provincia a cambio del pasaje de obra pública.
“Será cuestión de seguir conversando con los gobernadores, creo que ellos lo tienen que entender. Me parece bien la decisión del presidente de estrechar el diálogo con los gobernadores, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas fiscales”, añadió Catalán en diálogo con radio Mitre, quien justificó el veto al remarcar la necesidad de “dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación”.
Asimismo, se refirió a la cumbre de mandatarios exaliados de Casa Rosada que se nuclearon bajo el nombre de Provincias Unidas. “Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”, analizó el ministro en radio Mitre, asegurando que es posible tener un acercamiento con Axel Kicillof en el caso de que se pueda “conversar por el bien de los bonaerenses”.