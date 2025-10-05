El Gobierno de Milei: “Hoy un juramento, mañana una traición…”
El presidente de la Nación, Javier Milei, demostró una vez más que ninguna de sus promesas es consistente. “Hoy un juramento, mañana una traición”, diría Carlitos Gardel. Hasta ayer, defendió con vehemencia a José Luis Espert como actual legislador y candidato a renovar su banca en el Congreso, pese a las graves denuncias que pesan sobre él. Hoy, le sacó la mano…
Lo que hace apenas unos días parecía una batalla personal contra “operaciones políticas”, terminó en una abrupta rendición ante la crisis interna que sacude al oficialismo.
El mandatario había sido categórico: “Si yo cortara la cabeza de Espert, estaría confirmando que lo que dicen sobre él es verdad”, lanzó con tono desafiante. Esa frase, que sonó a respaldo inquebrantable, hoy se volvió el símbolo de una contradicción que expone la fragilidad de su propio discurso.
A su vez, Milei había insistido en que no iba a dejarse influenciar por presiones mediáticas ni políticas. “Es injusto. Entonces cualquier persona que viene y ensucia con chiste de peluquería o con cosas prefabricadas, le va a costar la cabeza, me parece un disparate”, argumentó.
Y fue más allá: “Cuando usted hace eso, además valida el disparate. Claro, si yo te echo es porque es verdad lo que dijo Juan (Grabois)”, agregó, mencionando directamente al dirigente social.
El presidente cerró con una frase que hoy suena a ironía: “Yo no voy a permitir que un conjunto de forajidos me venga a marcar la agenda”. Sin embargo, menos de una semana después, fue exactamente eso lo que ocurrió.
Este domingo por la tarde noche, desde Casa Rosada, se confirmó lo que muchos ya anticipaban: Espert quedaba afuera. El argumento oficial fue que “la Argentina siempre está por encima de las personas”, una frase que intentó dar un tono institucional a lo que, en realidad, fue un movimiento forzado por la tensión interna y la presión de los aliados.
El cambio de libreto dejó expuesto el desconcierto en el círculo presidencial y el costo político de una defensa que duró poco y nada. El “conjunto de forajidos” que Milei decía no escuchar terminó imponiendo el ritmo de una agenda que, al parecer, maneja menos que nunca desde Balcarce 50.