El Gobierno de la Nación garantiza máxima seguridad tras desbaratarse un plan criminal en Entre Ríos
El Gobierno de la Nación activó un esquema de máxima seguridad tras la investigación de un presunto plan criminal orientado a asesinar a un juez, un fiscal y un ministro de la provincia de Entre Ríos. La medida incluyó la incorporación inmediata de Leonardo Airaldi al régimen de presos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal y su traslado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece en aislamiento, sin acceso a teléfonos celulares ni comunicaciones no autorizadas.
Según se informó, el operativo buscó resguardar la integridad de los funcionarios señalados como posibles objetivos y garantizar el normal avance del proceso judicial. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, puso a disposición del ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, del fiscal federal Ignacio Candioti y del juez federal Leandro Ríos herramientas operativas, de protección e inteligencia.
La causa tramitó en la Justicia Federal de Gualeguaychú y se inició a partir de la declaración de un interno que aportó información sobre una presunta planificación de atentados.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, el plan se habría organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú e incluyó la supuesta contratación de un sicario extranjero para ejecutar los ataques.
Ante ese cuadro, el fiscal federal Pedro Rebollo requirió medidas urgentes, entre ellas el allanamiento del establecimiento penitenciario. El procedimiento lo ejecutó el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, con apoyo de fuerzas provinciales, y permitió el secuestro de teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Desde el Ejecutivo se señaló que Monteoliva se puso a disposición de las autoridades provinciales y judiciales desde el inicio del caso. La articulación operativa se canalizó a través del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y del director nacional de Relacionamiento Judicial, Germán Punanoli, quienes mantuvieron una reunión con Roncaglia en representación de la ministra.
Cabe recordar que, Leonardo Airaldi quedó imputado en dos causas federales por narcotráfico. Una se inició en 2019 en Entre Ríos, por organización y financiamiento de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.
La otra se abrió en 2024 en la provincia de Santa Fe, vinculada al secuestro de 30 kilogramos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto.