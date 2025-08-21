El Gobierno de Kicillof apuntó a la Conmebol por los incidentes en Avellaneda: “La Policía pidió suspender el partido en el primer tiempo”
El ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, salió este jueves a hacer frente a las críticas al operativo de seguridad en la cancha de Independiente -donde hubo graves incidentes con la barra de la Universidad de Chile- y responsabilizó a Conmebol. Sostuvo que no se cumplieron los protocolos previstos y que la organización demoró la suspensión y el desalojo de la tribuna porque priorizó la transmisión del partido.
“Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante, incluso cuando desde la Provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió”, sostuvo en diálogo con Infobae Vivo.
En ese sentido, planteó que los hinchas chilenos tuvieron un comportamiento hostil desde un primer momento y que: “El partido se tenía que suspender y desalojar las tribunas, la gente se iba a ir, que fue lo que ocurrió” y agregó que hubo una “responsabilidad clara de la Conmebol en demorar la suspensión del partido”.
“Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños. Separar a los violentos de las personas comunes fue imprescindible para evitar una tragedia aún mayor. Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, agregó en la entrevista con Infobae.
El ministro de Seguridad dijo que no falló el operativo fuera del estadio porque los hinchas de Universidad de Chile no ingresaron con palos, sino que rompieron la estructura del club y usaron caños, fierros, perfiles de hierro de los escalones.
A su vez, apuntó contra la seguridad privada dentro del estadio porque la falta de un cordón de agentes permitió que los incidentes escalaran. “No había una línea de seguridad privada que impidiera a los hinchas balconear hacia la parte de abajo. Eso fue clave para que la situación se descontrolara”, sostuvo.
Luego, una vez más, cuestionó que a pesar de la recomendación de no reanudar el juego en el segundo tiempo´, la Conmebol decidió seguir adelante. “Lo único que les importa es el espectáculo televisivo, que las tribunas estén llenas de gente para la transmisión. Ellos no aceptan tribunas vacías, a pesar del peligro”, añadió.
Los graves incidentes, que dejaron al menos heridos de gravedad y más de 90 detenidos, se extendieron durante más de una hora en la tribuna visitante del Libertadores de América. La Conmebol resolvió cancelar el partido, por lo que no habrá resolución adentro de la cancha. Todo se definirá en las oficinas de la Conmebol.