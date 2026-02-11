El Gobierno de Javier Milei invitó al papa León XIV a visitar la Argentina
El Gobierno Nacional invitó formalmente al papa León XIV a visitar la Argentina en una fecha a designar y que, según fuentes del Vaticano, podría definirse para finales del cuando el pontífice nacido en Estados Unidos realice una gira por Sudamérica.
La invitación formal, con la firma del presidente Javier Milei, fue entregada en el Vaticano por el canciller Pablo Quirno Magrane, quien este miércoles saludó al papa durante la tradicional audiencia matinal.
Invitación del Canciller Quirno al Papa León XIV para visitar Argentina.
Quirno estuvo acompañado por su esposa Josefina, ella vestida de riguroso negro como marca el protocolo vaticano. Durante el saludo protocolar, el canciller le entregó en mano al papa la carta con la invitación, mientras el pontífice les entregó dos rosarios bendecidos en un impecable estuche blanco.
La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento.
La Presidencia informó en un comunicado que la invitación se daba en el marco de un “excelente momento” de relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede.
La Cancillería resaltó el vínculo de Argentina, el primer país americano en tener un cardenal que llegó a papa, con el Vaticano por su “diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”.
Quirno también ratificó de ese modo “la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.