El Gobierno de Javier Milei difundió un mensaje por el Día de la Mujer con críticas a “agendas ideológicas absurdas” de gestiones anteriores
El Gobierno nacional difundió un mensaje en redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde cuestionó la gestión del expresidente Alberto Fernández y a sectores del movimiento feminista, al tiempo que reivindicó la postura oficial sobre las políticas de género.
A través de su cuenta en la red social X, Javier Milei publicó un mensaje en el que sostuvo que “durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó”.
La publicación estuvo acompañada por un video que repasa la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, durante el gobierno del Frente de Todos. En ese material audiovisual, una voz en off afirma que “no fue un avance. Fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, mientras se muestran imágenes de movilizaciones y militantes feministas.
En el video también se sostiene que las políticas de género impulsadas por el Estado “se convirtieron en un negocio de pocos”, en referencia a los programas y estructuras vinculadas a esa área durante la gestión anterior.
Asimismo, el mensaje menciona las causas penales por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, así como la condena por abuso sexual contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich y la causa judicial contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
En su publicación, el mandatario concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres del país: “Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria”.
En paralelo, como ocurre cada año en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales, sindicales y feministas convocaron a una movilización central prevista para el lunes 9 de marzo, que se realizará desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo.