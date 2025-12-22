El Gobierno de Israel aprobaría esta semana el subsidio de los vuelos directos a Argentina
Ante el estrechamiento de las relaciones con el Gobierno argentino encabezado por Javier Milei y la necesidad de fortalecer lazos con la diáspora judía, se espera que el Ministerio de Finanzas israelí asigne 20 millones de shekels (6.200 de dólares estadounidenses aproximadamente) para incentivar a las aerolíneas que operarán vuelos directos entre el Aeropuerto Ben Gurión y el de Ezeiza en Buenos Aires, según informaron medios israelíes.
Este lunes se presentará una moción para decidir sobre la subvención de la línea. El Gobierno israelí podría aprobar una propuesta drástica para fomentar el establecimiento de un vuelo directo entre Israel y Argentina, dada la falta de vuelos directos entre el Estado hebreo y países latinoamericanos.
Según la resolución propuesta, en 2026 se asignarán hasta 20 millones de shekels del presupuesto excedente para garantías para la industria de la aviación (originalmente asignado debido a la guerra de las «Espadas de Hierro»), en beneficio de un mecanismo de incentivos para las aerolíneas que operarán la línea en los años 2026-2028.
La exposición de motivos de la resolución afirma que Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Israel en el mundo.
“El Gobierno destaca el apoyo público y sin reservas de Argentina a Israel en el ámbito internacional, en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo iraní”, señaló el informativo en su edición en idioma hebreo.
Medios israelíes señalaron que además de las consideraciones políticas, hay otros factores “como la conexión con la comunidad judía”.
“Argentina tiene una gran comunidad judía y la línea directa se supone que sirve como un ‘puente humano’ entre los países”, señala el medio citado.
El objetivo es reducir el riesgo económico para las aerolíneas (israelíes o extranjeras) que operarán la ruta de larga distancia, considerada un desafío operativo.
Actualmente, quienes viajan de Israel a Argentina se ven obligados a hacer escala en destinos intermedios en Europa, Estados Unidos o Brasil, lo que prolonga considerablemente la duración del viaje.
Se espera que la nueva línea acorte el tiempo de vuelo y convierta a Argentina en un destino central para los israelíes que viajan a Sudamérica.