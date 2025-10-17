El Gobierno de Entre Ríos y Telecom inauguraron un aula digital en el Mirador TEC de Paraná
El espacio “Nuestro Lugar Digital Entre Ríos” comenzó a funcionar dentro del Mirador TEC en Paraná. Se trata de un aula equipada por Telecom con computadoras, mobiliario y conectividad, destinada a la formación de estudiantes y docentes en habilidades digitales.
La iniciativa surge del convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Modernización, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y Telecom Argentina, con el objetivo de ampliar la conectividad y generar oportunidades de desarrollo tecnológico en la provincia.
El nuevo aula cuenta con más de 20 computadoras de última generación, conectividad provista por Personal, acceso a Flow y equipamiento completo para el desarrollo de talleres y actividades educativas. En este espacio se dictan capacitaciones presenciales sobre el uso responsable y creativo de la tecnología.
“Cada vez más entrerrianos se están formando en tecnología. Esta aula que donó Telecom al MiradorTEC es mucho más que equipamiento: es un epicentro de aprendizaje y creatividad que acerca oportunidades, reduce brechas y prepara a nuestros jóvenes para los empleos que hoy demanda el mundo. Va a permitir que docentes y estudiantes accedan a mejores recursos para aprender nuevas habilidades digitales”, destacó Mauricio Colello.
Por su parte, el director del Mirador TEC, Carlos Pallotti, sostuvo que “Mirador TEC es un punto de encuentro entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad civil. Este aula nos permite preparar el talento que demanda la industria del conocimiento”.
Desde Telecom, Alejandro Saavedra, referente de Asuntos Institucionales y Prensa en el Litoral, afirmó: “Creemos en la tecnología como motor de desarrollo. Este espacio de aprendizaje prepara a las nuevas generaciones y capacita a docentes en el uso de herramientas digitales. El aula reafirma nuestro propósito de conectar tecnología y educación, dentro de un plan de inversiones que busca fortalecer la conectividad en todo Entre Ríos”.
A su turno, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, remarcó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos seguimos impulsando espacios donde la tecnología se transforma en oportunidades. Este aula digital es el resultado del trabajo conjunto con una empresa que comparte nuestra visión de acercar innovación, educación y conectividad a toda la provincia”.
De esta manera, el Mirador TEC —espacio de innovación y articulación entre el Estado, las universidades y el sector privado— suma una herramienta clave para seguir formando talento en Entre Ríos.