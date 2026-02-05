El Gobierno de Entre Ríos y sector industrial articularon acciones para fortalecer la cadena láctea de la provincia
Autoridades del Gobierno de Entre Ríos y representantes del sector industrial mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno con el objetivo de fortalecer la cadena láctea y avanzar en políticas públicas que acompañen el desarrollo de la actividad.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, encabezó la reunión junto a su equipo técnico y político, y destacó que “la generación de empleo privado es un objetivo central de esta gestión; es mandato del gobernador Rogelio Frigerio trabajar junto a nuestros industriales y todos quienes integran la cadena, para facilitar las inversiones que expresan crecimiento”.
Del encuentro participaron el presidente y el vicepresidente del Centro de Industrias Lácteas de Entre Ríos (Ciler), Alberto Fontana, de Lácteos Camps, y Mario Fontana, de Layna; María José Paulini, de Esperanza Blanca; Héctor Farías, de Quesos Don Gastón; Florencia Herrera, por Lácteos LW; y Raúl Conté, de Estancia Doña Luisa.
También formaron parte de la reunión los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; de Industria, Catriel Tonutti; el director de Producción Animal, Martín Sieber; el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry; y representantes de la Secretaría de Trabajo.
Durante la jornada se intercambiaron experiencias y diagnósticos sobre la situación actual de la industria láctea, con el foco puesto en impulsar inversiones y consolidar el crecimiento del sector en la provincia.