El Gobierno de Entre Ríos y Puerto Curtiembre afianzan el trabajo conjunto para potenciar el desarrollo local
En el marco de las acciones de articulación con gobiernos locales, la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial de la Secretaría General de la Gobernación reforzó su vínculo con Puerto Curtiembre. La coordinadora provincial, Yohana Fucks, visitó la comuna acompañada por la coordinadora de Juntas y Comunas de Paraná Campaña, Carina Guerra.
“Nuestra tarea es acompañar de manera cercana y permanente a las comunas y a las instituciones intermedias, porque el desarrollo de cada localidad se construye en conjunto. En Puerto Curtiembre vimos un trabajo sostenido que no solo mejora la calidad de vida de sus vecinos, sino que también potencia las oportunidades para el crecimiento turístico, cultural y deportivo”, destacó Fucks.
La comitiva fue recibida por la presidenta comunal, Mariana Sánchez, con quien mantuvieron una reunión de trabajo para repasar los avances de este año y medio de gestión. Entre los temas tratados, sobresalieron el fortalecimiento de los servicios y espacios públicos, el ordenamiento y la limpieza del ejido, y la mejora de la infraestructura para la atención de residentes y visitantes.
La agenda incluyó también una visita al Club Atlético San Martín, donde Fucks y Guerra se reunieron con su presidente y la comisión directiva. Allí, las autoridades del club plantearon la urgente necesidad de obtener la personería jurídica, herramienta fundamental para acceder a programas y beneficios. La institución, que estuvo prácticamente inactiva, fue reactivada gracias al compromiso de su nueva conducción, que la puso nuevamente en funcionamiento y al servicio de la comunidad.
Desde la Coordinación Provincial se comprometieron a brindar asesoramiento y acompañamiento para agilizar el trámite de personería jurídica, al tiempo que ratificaron la voluntad de fortalecer el vínculo con Puerto Curtiembre para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida y promuevan el desarrollo local en todas sus dimensiones.