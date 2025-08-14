El Gobierno de Entre Ríos y Nación acuerdan protocolo para prevenir y combatir incendios en el Delta del Paraná
El Gobierno de Entre Ríos, junto a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y el Estado Nacional, firmaron un protocolo conjunto para el monitoreo y gestión de incendios en el Delta del Paraná, con el fin de proteger este ecosistema único y optimizar la respuesta ante emergencias ambientales.
El encuentro interjurisdiccional, desarrollado en Rosario, contó con la participación del responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, en representación de Entre Ríos. Durante la reunión se acordaron criterios unificados de actuación para fortalecer la coordinación institucional, la capacitación de recursos humanos, la asistencia técnica mutua y el uso eficiente de recursos en cada jurisdicción.
“El Delta es un territorio atravesado por múltiples jurisdicciones provinciales, por lo que sería un error no abordarlo con una mirada conjunta. Las divisiones administrativas no reflejan los límites reales de esta región ambiental, que constituye un ecosistema único”, subrayó Aceñolaza.
En el marco de la reunión se conformaron dos mesas de trabajo destinadas a institucionalizar mecanismos de respuesta más eficientes y fortalecer las capacidades operativas. Entre los principales avances figura la elaboración de un Protocolo Interprovincial de Actuación, que define contactos directos para la atención inmediata de emergencias, el relevamiento de recursos y capacidades disponibles, los tiempos de activación operativa, la coordinación de sistemas de alerta temprana y los criterios para la permanencia en zonas afectadas.