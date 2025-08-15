Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos y municipio de Villa Paranacito fortalecen el trabajo conjunto para el cuidado de adultos mayores

Redacción | 15/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, recorrió el hogar municipal para personas mayores Los Abuelos junto al intendente César Melchiori, la diputada Marcela Antola y el senador Hernán Méndez, en el marco de las acciones de cooperación entre la provincia y el municipio para mejorar la atención de la tercera edad.

Durante la visita, las autoridades dialogaron con las responsables del área Adultos Mayores del municipio, el personal y los residentes, escuchando sus necesidades y reconociendo el compromiso diario de quienes brindan cuidado y acompañamiento.

El hogar Los Abuelos recibe un aporte anual del Ministerio de Desarrollo Humano destinado a residencias gerontológicas de larga estadía, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional y contribuir a cubrir gastos corrientes.

En este contexto, la ministra Berisso afirmó: “Desde el Gobierno provincial creemos firmemente en la prevención y en una política de bienestar que actúe antes de que los hechos ocurran. Debemos instalar socioculturalmente la importancia de llegar a la vejez con la mayor autonomía e independencia posible, y visibilizar sus propias capacidades y potencialidades”.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de trabajo articulado con instituciones locales para garantizar derechos y acompañar el desarrollo integral de las personas mayores en Entre Ríos.

