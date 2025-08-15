El Gobierno de Entre Ríos y municipio de Villa Paranacito fortalecen el trabajo conjunto para el cuidado de adultos mayores
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, recorrió el hogar municipal para personas mayores Los Abuelos junto al intendente César Melchiori, la diputada Marcela Antola y el senador Hernán Méndez, en el marco de las acciones de cooperación entre la provincia y el municipio para mejorar la atención de la tercera edad.
Durante la visita, las autoridades dialogaron con las responsables del área Adultos Mayores del municipio, el personal y los residentes, escuchando sus necesidades y reconociendo el compromiso diario de quienes brindan cuidado y acompañamiento.
El hogar Los Abuelos recibe un aporte anual del Ministerio de Desarrollo Humano destinado a residencias gerontológicas de larga estadía, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional y contribuir a cubrir gastos corrientes.
En este contexto, la ministra Berisso afirmó: “Desde el Gobierno provincial creemos firmemente en la prevención y en una política de bienestar que actúe antes de que los hechos ocurran. Debemos instalar socioculturalmente la importancia de llegar a la vejez con la mayor autonomía e independencia posible, y visibilizar sus propias capacidades y potencialidades”.
Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de trabajo articulado con instituciones locales para garantizar derechos y acompañar el desarrollo integral de las personas mayores en Entre Ríos.