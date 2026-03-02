El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes no lograron acuerdo paritario y continuará el paro este martes
La paritaria docente en Entre Ríos finalizó este lunes sin acuerdo luego de que los gremios AGMER, AMET, SADOP y UDA rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y confirmaran la realización de un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó que la oferta oficial buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo de enero y febrero, garantizar un salario mínimo de bolsillo de 750.000 pesos y establecer una nueva instancia de revisión salarial en un plazo no mayor a 90 días.
El funcionario sostuvo que se trató de una propuesta “mejorada” respecto de la anterior y que contempló varios planteos realizados por los sindicatos. Entre los principales puntos, detalló un incremento en los ítems FOPID y conectividad —que actualmente forman parte del salario— y una suma destinada a cargos y a docentes con más de 15 horas cátedra y más de 11 horas en el nivel superior.
Asimismo, Cuenca remarcó que el Gobierno se comprometió a garantizar que ningún docente de cargo inicial perciba menos de 750.000 pesos de bolsillo, además de incrementar en un 50% la ayuda escolar anual y cubrir el 100% del boleto de transporte urbano en las localidades donde el servicio esté disponible.
Propuesta salarial y compensación inflacionaria
El titular del CGE explicó que la oferta buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación de diciembre y enero, cuyo impacto se reflejó en los haberes de los primeros meses del año.
Según indicó, el aumento en FOPID y conectividad fue incorporado como un mecanismo para recomponer ingresos sin comprometer recursos que la Provincia no puede afrontar en incrementos remunerativos directos.
Cuenca recordó además que esos conceptos eran financiados anteriormente por el Gobierno nacional, pero que tras su eliminación el Ejecutivo provincial asumió el costo durante 2024.
“El gobernador hizo un esfuerzo muy grande en 2024 para poder hacer frente a esta suma que dejó de pagar la Nación”, afirmó el funcionario, al tiempo que subrayó que el contexto económico actual impone límites presupuestarios.
Además, indicó que la propuesta incluyó el compromiso de reabrir la discusión salarial dentro de los próximos 90 días, con el objetivo de evaluar una nueva oferta en caso de registrarse pérdidas adicionales del poder adquisitivo.
Beneficios adicionales y mesa de viviendas
La propuesta también incluyó la creación de una mesa específica para abordar el acceso a viviendas para docentes. Según explicó Cuenca, se planteó priorizar al sector en los créditos del IAPV, con un tope del 20% de descuento sobre el salario.
“Son créditos muy beneficiosos y la prioridad serían los docentes”, sostuvo el funcionario al referirse al planteo realizado durante la negociación.
Además, se propuso incrementar en un 50% la ayuda escolar anual y garantizar la cobertura total del boleto de transporte urbano en las localidades donde exista ese servicio.
Cuenca aseguró que la Provincia “acató muchos de los pedidos” realizados por los gremios, dentro del marco de responsabilidad fiscal que el Ejecutivo debe sostener ante la situación económica actual.
Rechazo gremial y anuncio de paro
Pese a la oferta presentada, los gremios docentes rechazaron la propuesta y confirmaron un paro de 24 horas para este martes 3 de marzo.
De acuerdo con lo asentado en el acta paritaria, algunos sindicatos ya contaban con la medida de fuerza preaprobada por sus congresos antes de la audiencia.
“Nos llama la atención que la primera propuesta que trajimos fue rechazada de inmediato y se declararon en beligerancia”, expresó Cuenca. Agregó que en esta segunda instancia también se produjo el rechazo y los gremios notificaron que tenían aprobado o preaprobado el paro.
El funcionario señaló que en el acta quedó asentado que AMET, AGMER y UDA habían definido previamente la medida de fuerza, por lo que consideró que la decisión de realizar el paro ya estaba tomada antes de la audiencia de este lunes.
Posible conciliación obligatoria
Ante el escenario de conflicto, el Gobierno provincial analiza los pasos a seguir y no descarta la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria en sede judicial.
“Queda la posibilidad de una conciliación obligatoria en sede judicial. Es un análisis que tengamos que hacer hoy”, manifestó Cuenca.
El titular del CGE sostuvo que la Provincia actuó con responsabilidad y dentro de sus posibilidades financieras, aunque reconoció que el contexto económico es complejo y limita la posibilidad de presentar una oferta salarial más amplia.
La negociación paritaria volvió así a tensar la relación entre el Gobierno provincial y los gremios docentes en el inicio del ciclo lectivo, mientras los sindicatos ratificaron la medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas y privadas de Entre Ríos.