El Gobierno de Entre Ríos y la UNER consolidan la formación y planificación deportiva en un Congreso provincial
Con una amplia participación de profesionales, docentes, dirigentes, entrenadores y estudiantes, se desarrolló en Paraná el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, un espacio destinado a fortalecer la capacitación, la articulación institucional y la planificación estratégica del sistema deportivo entrerriano.
La jornada fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes, en conjunto con la UNER y el Instituto para el Desarrollo del Deporte. La convocatoria superó las expectativas y reunió a actores clave del ámbito deportivo provincial.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el secretario de Extensión y Bienestar Universitario de la UNER, Pablo Galarza; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden; la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; y la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, entre otras autoridades. Todos destacaron el valor del encuentro como el inicio de una agenda sostenida de formación, planificación y cooperación entre el Estado, la universidad y las instituciones deportivas.
En su intervención, Uranga afirmó: “Esta propuesta es el puntapié inicial de una línea de trabajo sostenida, construida sobre dos ejes fundamentales: la masificación de la actividad deportiva y la mejora continua, como base del desarrollo institucional y comunitario”. Además, señaló la importancia de articular con el sistema educativo para otorgar puntaje docente y fortalecer los procesos formativos.
Por su parte, Galarza remarcó que “este Congreso refleja un camino iniciado desde la universidad a través de proyectos de extensión, que hoy se consolida como una política académica vinculada al desarrollo deportivo, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento institucional”. También destacó el impulso de la Facultad de Ciencias Económicas para promover abordajes integrales relacionados con la gestión, la salud, la planificación y la comunicación en el deporte.
La agenda del Congreso incluyó conferencias, paneles y talleres a cargo de especialistas nacionales como Cristian Romanatti, Javier Álvarez, Néstor Lódolo y Sergio Alfonsini, quienes desarrollaron contenidos sobre iniciación deportiva, planificación estratégica, salud, inclusión y gestión institucional, integrando conocimientos científicos con experiencias territoriales.
La actividad reunió a docentes, dirigentes, entrenadores, profesionales de la salud, estudiantes y deportistas, con participación tanto presencial como virtual. Además, se otorgó puntaje docente en trámite para quienes asistieron de manera presencial, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con la formación continua y la construcción de políticas deportivas con impacto territorial.
Durante todas las instancias de la jornada, se generaron espacios de debate y participación, que permitieron el intercambio de experiencias entre disertantes y asistentes, la identificación de problemáticas comunes y el diseño de propuestas aplicables a clubes, escuelas deportivas y organizaciones comunitarias.