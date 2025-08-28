El Gobierno de Entre Ríos y la Uader organizan la sexta edición de la Maratón Micaela García
En el Salón de las Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno, la Secretaría de Deportes —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) firmaron un convenio para la realización de la sexta edición de la Maratón Micaela García, un evento que combina deporte, memoria y compromiso social.
El acuerdo fue rubricado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler, acompañados por la vicedecana Yanina Schmidt y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Durante la firma, Uranga destacó la articulación con la universidad y sostuvo: “Trabajar con la Uader siempre es un placer. Hemos realizado distintas acciones conjuntas y tenemos mucho por delante. La maratón tiene un sentido muy especial que nos llega muy hondo a todos los entrerrianos. Apoyar este tipo de iniciativas es clave para generar conciencia en toda la provincia”.
Por su parte, Sattler resaltó que la competencia tiene un significado particular para la institución: “La Maratón Micaela García para nosotros tiene un sentir muy profundo, porque Micaela fue estudiante de nuestra facultad y su legado nos compromete”.
La maratón, que recuerda a la joven militante víctima de femicidio en Gualeguay, se consolidó como un espacio de encuentro, reflexión y visibilización de la lucha contra las violencias. En esta sexta edición, la propuesta busca unir deporte y memoria en un mensaje de compromiso social y construcción de conciencia colectiva.