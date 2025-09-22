El Gobierno de Entre Ríos y la Uader lanzaron la Diplomatura en Cooperativismo y Desarrollo Local
El Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) presentaron la Diplomatura en Cooperativismo y Desarrollo Local, una propuesta educativa destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones cooperativas de la provincia.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, expresó: “Fortalecer a las cooperativas y mutuales es clave para el desarrollo de nuestras comunidades. Desde el gobierno estamos para acompañar, capacitar y darle fuerza a quienes trabajan todos los días por sus comunidades”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), Carlos Cuenca, celebró la iniciativa: “El inicio de esta diplomatura es motivo de gran satisfacción”, y agradeció al Ministerio de Gobierno y Trabajo “por confiar en nuestra facultad para llevar adelante esta propuesta que responde a una demanda concreta de los cooperativistas de toda la provincia. Escuchamos esas necesidades y hoy las plasmamos en una formación que busca fortalecer al sector cooperativo entrerriano”.
La titular del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, María Laura Renoldi, remarcó: “Es un logro importante: esta diplomatura permitirá a los cooperativistas de la provincia acceder a formación de calidad que les permita crecer y repensar su labor cotidiana dentro de las cooperativas”.
Participación y alcance
En el inicio de la diplomatura participaron más de 60 cooperativas agrícolas, ganaderas, de servicios (luz y agua) y de trabajo de distintos puntos de Entre Ríos, así como áreas municipales de cooperativas de Paraná, Gualeguaychú y La Paz, funcionarios provinciales, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y la Comisión de Cooperativas de la Cámara de Diputados.
Sobre el nuevo espacio de formación
La diplomatura busca formar integralmente a agentes de entidades cooperativas, reforzando capacidades de gestión institucional, desarrollo administrativo y crecimiento del sistema cooperativo.
El programa contempla ejes temáticos esenciales para quienes se desempeñan en organismos cooperativos, fomentando el intercambio de experiencias y revalorizando los principios del cooperativismo en distintas escalas productivas. La propuesta se basa en tres pilares: integralidad, multidisciplina y transversalidad.