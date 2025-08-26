El Gobierno de Entre Ríos y la ONU impulsan el desarrollo de la apicultura familiar
Los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas) presentaron la propuesta del gobierno entrerriano para fortalecer proyectos productivos en explotaciones familiares, con especial foco en la apicultura.
El encuentro se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ante representantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo de la ONU. Participaron Juan Diego Ruiz, jefe de la Oficina Multipaís para Países Andinos y Cono Sur; Johanna Herremans, oficial regional de Gestión Financiera; y Kenyi Cansino, coordinador de Programas.
El FIDA tiene como misión transformar la agricultura familiar, las economías rurales y los sistemas alimentarios, apoyando a comunidades rurales a mejorar su producción y adaptarse al cambio climático.
También estuvieron presentes Raúl Boc-Hó (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca), Gustavo Cusinato (Unidad Ejecutora Provincial), Exequiel Donda (Vialidad Provincial), Valeria Mosetich (Desarrollo Rural y Agricultura Familiar) y Rodrigo Toledo (Coordinador de Apicultura).
En este marco, Bernaudo destacó: “La provincia presentó ante el FIDA un programa para el desarrollo del sector apícola. La iniciativa busca promover inversiones en infraestructura vial y productiva, así como el fortalecimiento de las capacidades de los apicultores entrerrianos”.
El ministro remarcó que el trabajo conjunto con el organismo internacional y la Unidad Ejecutora Provincial permitirá articular inversiones estratégicas. Además, subrayó la colaboración de Vialidad Provincial y diferentes áreas de gestión, priorizando tanto las necesidades del sector apícola como las del Estado provincial para impulsar el desarrollo territorial.