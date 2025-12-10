El Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná fortalecen acciones conjuntas para mejorar el acompañamiento alimentario
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná renovaron su compromiso de trabajo conjunto para fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria y optimizar el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.
Durante el encuentro realizado este miércoles en el edificio municipal, se firmó un convenio orientado a intensificar las acciones coordinadas entre ambos niveles del Estado. Participaron el secretario de Gestión Social de la provincia, Pablo Omarini, el director provincial de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
Según destacaron, esta articulación permitirá una implementación más ordenada, una gestión ágil y un mejor acceso a las políticas alimentarias para los vecinos y vecinas que más lo necesitan, consolidando una cooperación estratégica entre provincia y municipio.