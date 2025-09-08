El Gobierno de Entre Ríos y el municipio de Pueblo Belgrano avanzan en proyectos ambientales
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con el objetivo de avanzar en la gestión de proyectos ambientales prioritarios para la localidad.
Durante el encuentro, realizado este lunes en la Casa de Gobierno en Paraná, se abordaron dos ejes fundamentales: la erradicación del basural a cielo abierto y la optimización de las lagunas sanitarias del municipio, planteando la necesidad de ampliación y mejora integral de la infraestructura.
El intendente Fiorotto informó que la cooperativa de agua y otros servicios de Pueblo Belgrano iniciará en los próximos días una inversión de 100.000 dólares destinada a la obra. Además, señaló que se gestiona una inversión adicional significativa por parte del gobierno provincial para completar los trabajos, destacando la colaboración entre ambas gestiones.
“Creemos que entre los dos estamos avanzando en diferentes cuestiones y vamos a llegar a buen puerto”, destacó el intendente, calificando la reunión como muy cordial y fructífera.
Asimismo, valoró la predisposición del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso para colaborar activamente con la gestión local. “A pesar del difícil contexto económico a nivel nacional y provincial, el compromiso es firme para generar soluciones concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de los entrerrianos“, remarcó Fiorotto.