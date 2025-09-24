El Gobierno de Entre Ríos y el municipio de Gualeguay acuerdan plan hídrico integral para prevenir inundaciones
El Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Gualeguay formalizaron este miércoles la implementación de un plan estratégico y técnico destinado a prevenir inundaciones en la ciudad. El convenio, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Dora Bogdan, busca abordar un problema histórico, gestionando el exceso de agua que proviene de 14.000 hectáreas de campos aledaños.
Al respecto, el gobernador recordó que su llegada a Gualeguay lo remite al inicio de su gestión, “cuando nos tuvimos que enfrentar a esa tremenda inundación de la ciudad, donde también se manifestó la solidaridad de nuestro pueblo”.
Frigerio destacó que entonces “no había un plan ni un papel sobre cómo comenzar. Hoy existe la voluntad política tanto del gobierno municipal como provincial para encarar la solución”. Explicó que pidió al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, iniciar “por el sentido común, trabajando con nuestro director de Hidráulica y nuestro equipo, logrando el proyecto de hidráulica más importante en la historia de la provincia”. El gobernador remarcó que hoy cuentan con un plan y una estrategia clara para empezar a solucionar este problema estructural que afecta a Gualeguay.
Por último, subrayó que se trata de una iniciativa donde participan todos los actores relevantes, aportando su conocimiento y trabajando en equipo.
Trabajo conjunto
Durante la firma, la intendenta Dora Bogdan agradeció la respuesta provincial y destacó el compromiso asumido tras las inundaciones de marzo del año pasado. Señaló que el objetivo es que Gualeguay “no vuelva a sufrir una situación como la que vivimos”. Asimismo, valoró la participación de empresarios locales y especialistas, cuya experiencia fue clave para planificar la obra.
El convenio y las obras
El acuerdo contempla la limpieza de canales rurales y se ejecutará en un plazo de 180 días corridos, iniciando con la intervención en el canal de Miura. Las tareas incluyen canalizaciones, movimientos de tierra y limpieza de alcantarillas.
La Municipalidad de Gualeguay aportará maquinaria y personal, mientras que el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios brindará combustible y asesoramiento técnico.
Presencias
Entre los presentes estuvieron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el ministro Darío Schneider, la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y el diputado Francisco Morchio, además de legisladores, representantes de empresas locales y de la Sociedad Rural.