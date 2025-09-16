El Gobierno de Entre Ríos y el municipio de Colonia Elía coordinan gestiones con instituciones locales
Instituciones educativas, sociales y comunitarias de Colonia Elía recibieron a equipos provinciales y municipales para plantear necesidades y avanzar en la coordinación de gestiones. La jornada finalizó con un relevamiento en el Parque Provincial Islas y Canales Verdes.
El encuentro estuvo encabezado por la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial, a cargo de Yohana Fucks, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, liderada por Mauricio Colello. También participaron Antonela Curvale, directora de Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Humano; Alberto Zapata, coordinador de la Secretaría de Ambiente – Costa del Uruguay; y los concejales locales Soledad Alfonso y Fernando Heidenreij.
Diagnóstico y articulación territorial
Fucks destacó que “cada institución aporta un diagnóstico muy valioso, y nuestro rol es articular esas necesidades con las áreas de gobierno para transformarlas en soluciones concretas para la comunidad“.
En la escuela secundaria se abordaron problemáticas como la falta de aulas para la modalidad de Robótica y la necesidad de desdoblar el primer año ante la alta matrícula. Se acordó relevar la situación y avanzar en gestiones para atender estas demandas educativas.
Con el Centro de Jubilados se compartieron programas provinciales para adultos mayores, como Conociendo Entre Ríos y distintas actividades recreativas. Además, se propuso incorporar herramientas de alfabetización digital para facilitar trámites y mejorar la inclusión tecnológica.
En la reunión con los Bomberos Voluntarios se trataron temas como el cerramiento del tinglado, la normalización catastral del terreno del cuartel y la implementación de talleres para jóvenes. Cada cuestión será trabajada junto con las áreas técnicas correspondientes.
Relevamiento en Parque Islas y Canales Verdes
La agenda finalizó con una recorrida por el Parque Provincial Islas y Canales Verdes, donde se visitaron las tres islas donadas por Butler. Guardaparques y profesionales compartieron detalles de los programas de educación ambiental que desarrollan con escuelas y vecinos, destacando el esfuerzo local para consolidar experiencias de conocimiento sobre la biodiversidad.
Durante el relevamiento también se constató la demora judicial que impide la apertura gratuita del camino de acceso al río Uruguay y el estado de mantenimiento de la traza que conecta el parque con Colonia Elía. A partir de este informe, cada ministerio propondrá soluciones y plazos de acción para atender las demandas relevadas.