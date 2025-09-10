El Gobierno de Entre Ríos y el Juzgado Federal de Gualeguaychú intervienen por carga de azufre en el puerto de Ibicuy
La provincia de Entre Ríos destacó la actuación del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que este miércoles solicitó a la empresa PTP la presentación de documentación relacionada con la carga de azufre almacenada en su predio en el puerto de Ibicuy. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos había intervenido de manera inmediata y preventiva en marzo pasado ante la existencia provisoria de dicho material.
Intervención de la Secretaría de Ambiente
En marzo, la Secretaría de Ambiente actuó de oficio y, mediante el expediente Nº 3215407, requirió a la empresa informes e intimaciones conforme a la normativa provincial vigente en materia de impacto ambiental.
El presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, explicó: “La firma PTP recibió un remanente de carga provisoria de mineral de azufre, lo cual motivó la intervención de oficio de la Secretaría de Ambiente en marzo pasado y, posteriormente, la orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú para la presentación de documentación”.
Compromiso con la prevención ambiental
Por su parte, el titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano, valoró la decisión provincial de actuar de inmediato ante un posible riesgo ambiental: “Se trata de un compromiso claro con la prevención y el cuidado del ambiente, que se complementa con la celeridad del accionar del Juzgado Federal de Gualeguaychú”.
Anguiano detalló que, en marzo, “el Consejo de Administración del puerto presentó una nota indicando que la estación portuaria no contaba con personal idóneo para manipular el material. Dialogamos con el intendente Exequiel Maneiro para informarle sobre la existencia de la carga en el predio; y desde el municipio también se pusieron en contacto con la Secretaría de Ambiente provincial”.
Finalmente, destacó que “somos los primeros en ocuparnos de cuidar el ambiente” y recordó que, al asumir, “lo primero que hicimos fue retirar 26.000 toneladas de mineral de hierro a cielo abierto que contaminaban la región y que habían permanecido allí durante 10 años”.