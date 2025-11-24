El Gobierno de Entre Ríos y el Copnaf renovaron el convenio para garantizar el acceso al deporte de niñas, niños y jóvenes en Paraná
La Secretaría de Deportes de la provincia y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) firmaron un nuevo convenio de cooperación con el Club de Pescadores y Náutico Paraná, reforzando una política que promueve la inclusión social y el acceso al deporte. Este acuerdo se suma a las acciones ya articuladas con otras instituciones deportivas, ampliando las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.
El convenio, impulsado por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, establece un marco de trabajo conjunto para que jóvenes de residencias de cercanía, acompañados por el Copnaf, puedan acceder a espacios deportivos organizados con profesionales capacitados, contención y propuestas educativas. A través de la actividad física, se busca fortalecer derechos, promover hábitos saludables y generar ámbitos de pertenencia e integración comunitaria.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, afirmó: “El convenio sintetiza lo que buscamos en el deporte provincial: brindar oportunidades a quienes tendrían dificultades para acceder, garantizar espacios de contención y motivar a través del aprendizaje. Este es solo el inicio de un camino conjunto con el Copnaf que no tiene techo”.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, subrayó: “Una vez más renovamos el compromiso con el Club de Pescadores, que nos recibe generosamente. Trabajamos desde la promoción y prevención, fortaleciendo derechos y garantizando el acceso al deporte y al juego”.
A su vez, Eduardo Quiroz, presidente del Club de Pescadores y Náutico Paraná, destacó: “Es un avance y un convenio de reciprocidad que nos permite ofrecer nuestras instalaciones para acompañar a la juventud, brindándoles un ambiente cordial para su desarrollo”.
Con acuerdos como este, el Estado provincial consolida una política territorial que articula con clubes e instituciones públicas, generando oportunidades para la formación, la convivencia y el desarrollo integral a través del deporte.