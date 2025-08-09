El Gobierno de Entre Ríos y Cafesg impulsan proyectos conjuntos para fortalecer el deporte en la provincia
Autoridades de la Secretaría de Deportes y de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, acordaron avanzar en proyectos conjuntos orientados a potenciar el desarrollo deportivo en la región.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, visitó la sede de Cafesg en Concordia, donde fue recibido por el presidente del organismo, Carlos Cecco.
Durante el encuentro, se evaluó la posibilidad de articular acciones que fortalezcan el deporte en el marco de las competencias y reglamentos vigentes de Cafesg.
Uranga remarcó la relevancia de la reunión como una oportunidad para “construir vínculos permanentes que permitan concretar acciones en beneficio del deporte entrerriano” y agradeció a Cecco “por la invitación y la predisposición para trabajar juntos”.
Por su parte, Cecco resaltó que el deporte es “un elemento fundamental en la formación integral de las personas” y expresó la voluntad de avanzar en acciones coordinadas, tal como el organismo lo hace con otras áreas del gobierno provincial.
La reunión dejó establecidas líneas de trabajo que se buscará formalizar en los próximos meses, en sintonía con la política del gobernador Rogelio Frigerio de promover articulaciones interinstitucionales para el desarrollo social, educativo y deportivo de la comunidad.