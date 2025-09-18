El Gobierno de Entre Ríos trabaja en la digitalización del sistema de obra pública
En el marco del proceso de modernización del Estado, el gobernador Rogelio Frigerio, encabezó una reunión con distintas áreas del gabinete para avanzar en la digitalización del sistema de obra pública. Esta nueva herramienta apunta a unificar, transparentar y agilizar los procesos de contratación en la Administración Pública Provincial.
El encuentro se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
Durante la reunión, se presentó el plan de reingeniería del sistema de obra pública, que busca digitalizar integralmente los procedimientos que hoy se realizan en papel, desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto.
“El objetivo es reducir los plazos actuales, que pueden extenderse hasta 90 días, a unos 30 o 40 días”, explicó el secretario de Modernización, Emanuel Gainza. “Esto implica un trabajo articulado entre todos los organismos intervinientes y representa un paso central hacia la modernización del Estado”, añadió.
Gainza detalló que, como parte del diagnóstico, se realizaron más de 60 entrevistas, se llevaron adelante cinco talleres de trabajo y se analizaron más de 30 procesos internos. A partir de este trabajo, se conformará una mesa conjunta liderada por el Ministerio de Planeamiento para avanzar en la implementación del nuevo sistema.
“La digitalización permitirá mayor trazabilidad, más transparencia y velocidad en trámites que impactan directamente en la ciudadanía, como es la ejecución de la obra pública”, subrayó.
Tambien participaron, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönals; y el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, entre otros funcionarios.
Por su parte, el ministro Darío Schneider remarcó la importancia de esta herramienta dentro del rumbo de modernización que impulsa la gestión provincial. “Digitalizar los procesos de certificación de obra pública nos permitirá ganar eficiencia, evitar demoras y reducir costos para el Estado, al eliminar el pago de intereses derivados de atrasos administrativos”, explicó.
Schneider destacó también el trabajo de campo realizado por la Secretaría de Modernización: “Han recorrido oficina por oficina para conocer el funcionamiento actual y trasladarlo a un sistema digital, que hoy fue presentado al gobernador”.
Respecto a la reacción del mandatario, el ministro comentó que Frigerio se mostró interesado y comprometido con la iniciativa, consultando sobre los tiempos y alcances del proyecto. “Es un proceso que lleva tiempo, pero que ya está en marcha, al igual que lo que ya hicimos con la digitalización de decretos y resoluciones”, concluyó.