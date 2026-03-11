El Gobierno de Entre Ríos trabaja con UPCN en un protocolo para abordar consumos problemáticos en el ámbito laboral
El Gobierno de Entre Ríos comenzó a abordar la problemática de los consumos problemáticos en el ámbito laboral a través de una mesa de trabajo integrada por ministerios provinciales, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El objetivo es desarrollar un protocolo de acción que permita prevenir, detectar y acompañar al personal ante estas situaciones.
En el primer encuentro de trabajo se establecieron acciones orientadas a instrumentar herramientas de prevención y de abordaje de la problemática dentro de los espacios laborales, además de promover ambientes de trabajo saludables.
En este marco, el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, destacó la importancia de ampliar esta línea de trabajo que la provincia impulsa desde 2024. En ese sentido, explicó que se buscará multiplicar el número de preventores en el sector público y extender esa formación al sector privado.
“Esto dará mayor potencia y eficacia a los protocolos que surjan y al acompañamiento del Estado”, afirmó el funcionario.
Durante el encuentro también se subrayó la importancia de la participación activa de cada sector en la toma de decisiones, a partir del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sindicales frente a una problemática sensible que puede generar riesgos laborales y afectar la salud física y mental de los trabajadores.
Además, los participantes acordaron avanzar en la redacción del reglamento interno de la mesa de trabajo y en la planificación estratégica para 2026. También se estableció que cada organismo deberá designar formalmente a su representante técnico para continuar con las próximas reuniones.
De la reunión participaron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el director de Salud Mental, Esteban Dávila; el director de Juventud y Niñez, Facundo Suárez; el director de Programas Específicos de OSER, Leonardo Siviglia; la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez; la secretaria de Capacitación del gremio, Adriana Satler; y la responsable del programa de formación de Preventores de Consumos Problemáticos en Ambientes Laborales de la Secretaría de Trabajo, Gabriela Moreno, además de coordinadores de programas del Ministerio de Salud de Entre Ríos.