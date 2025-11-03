El Gobierno de Entre Ríos se sumó a una capacitación de la Asociación Corredores Turismo Carretera en Paraná
Personal del Observatorio de Seguridad Vial y de la División de Educación Vial de la Policía de Entre Ríos (PER), se sumaron a una jornada de concientización de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) que se desarrolló en Paraná destinada a estudiantes secundarios.
La participación se concretó este viernes 31 de octubre en la E.E.T. N°21 de la ciudad de Paraná, en el marco del Taller de Educación Vial llevado adelante por la ACTC.
Los equipos del Ministerio de Seguridad y Justicia estuvieron a cargo de dos de las estaciones prácticas del taller, donde el eje principal de la exposición fue la problemática del alcohol al momento de conducir.
Se abordaron temas como normativa vigente sobre alcoholemia; detalles sobre los Controles de Alcoholemia que se realizan en la provincia; concientización profunda sobre los efectos adversos y las graves consecuencias que genera el consumo de alcohol en la capacidad de manejo y la seguridad vial y prevención de siniestros viales.