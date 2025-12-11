El Gobierno de Entre Ríos respalda la 16ª media maratón acuática Villa Urquiza–Paraná
La edición número 16 de la competencia internacional de aguas abiertas reafirma el trabajo conjunto entre organizaciones civiles, municipios y el gobierno provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes.
La prueba, que se disputará este sábado con 96 nadadores provenientes de distintos puntos del país y del exterior, tuvo su presentación oficial en Paraná con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de la organización.
Durante el encuentro se dieron a conocer detalles de la logística, el plantel de competidores, las medidas de seguridad y los lineamientos de esta edición, considerada una de las pruebas deportivas más emblemáticas del calendario entrerriano.
En su intervención, Mauricio Colello destacó el esfuerzo y la articulación entre sectores: “Cuando trabajamos en equipo entre el gobierno provincial, los municipios, la sociedad civil y el sector privado, las cosas suceden. Esta maratón es tradición en nuestra provincia y refleja el enorme potencial que ofrecen nuestros ríos”.
Además, subrayó la importancia de integrar deporte y turismo como motor de desarrollo y valoró las acciones que fortalecen esa estrategia. También saludó a los competidores y resaltó el orgullo de que Entre Ríos reciba deportistas de distintos países.
Por su parte, el director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, remarcó el acompañamiento permanente del gobierno provincial a las competencias deportivas y turísticas: “Es un pedido claro del gobernador y del secretario general apoyar las realizaciones que potencian a Entre Ríos. Contamos con escenarios naturales privilegiados y un calendario creciente de actividades que posicionan a la provincia para el futuro”.
También valoró el trabajo conjunto con municipios y organizaciones para sostener iniciativas que convocan a miles de personas.
El presidente de la Asociación Barrancas del Paraná y organizador de la competencia, Andrés Solioz, indicó que esta edición representa “un desafío muy grande” por su alcance nacional e internacional. Agradeció el compromiso de nadadores, remeros, autoridades provinciales, municipios y empresas auspiciantes, y convocó a acompañar la llegada de los participantes este sábado en el balneario Municipal de Paraná.
A su vez, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, celebró la continuidad de la competencia y agradeció el apoyo provincial que permite sostener una prueba que forma parte de la identidad deportiva regional.
Finalmente, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, destacó el valor histórico y cultural de la media maratón para Paraná y la región. Señaló que el trabajo integrado entre deporte, turismo y comunidad permitirá proyectar un verano con múltiples propuestas para vecinos y visitantes, y afirmó que actividades como esta fortalecen la promoción de la ciudad y de la provincia a nivel nacional e internacional.