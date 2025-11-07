El Gobierno de Entre Ríos repara cubiertas, sanitarios y sistema eléctrico en escuela rural de Federación
Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, se realizan obras de reparación en la escuela N° 32 Cabildo Abierto, situada en la zona rural de Colonia Oficial N° 1 La Florida, departamento Federación. Los trabajos contemplan la reconstrucción de cubiertas, mejoras en sanitarios y en el sistema eléctrico, beneficiando a más de 69 alumnos del nivel inicial y primario.
La obra es llevada adelante por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. El edificio, ubicado sobre la ruta provincial N° 1 a 12 kilómetros de Chajarí, presentaba fisuras en techos, filtraciones, humedad y fallas en las instalaciones eléctricas, con especial riesgo en el área de nivel inicial.
“Esta intervención permitirá mejorar el sector sanitarios y la cocina, garantizando espacios adecuados tanto para los docentes como para los más de 60 gurises que asisten a esta escuela”, destacó el ministro de Planeamiento, Darío Schneider.
El ministro agregó que se está invirtiendo “con responsabilidad, priorizando obras que aseguren el dictado de clases en condiciones dignas y seguras. Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido para intervenir la infraestructura escolar de la provincia”.
La obra, que abarca una intervención de 140 metros cuadrados, prevé la demolición de la cubierta deteriorada sobre el nivel inicial y su reemplazo por un faldón liviano de chapas, el reacondicionamiento del sistema eléctrico con un nuevo tablero principal e instalación de cielorrasos con iluminación adecuada, las reparaciones integrales en el grupo sanitario (renovación de cañerías, revoques, pintura y reemplazo de artefactos) y reconstrucción de la cubierta de la cocina para evitar filtraciones.
Comprende una inversión total de 31.727.276 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La empresa a cargo de los trabajos es Cooperativa de Trabajo Horizonte de Chajarí LTDA.