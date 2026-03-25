El Gobierno de Entre Ríos refuerza una mesa multisectorial para prevenir el suicidio en adolescentes y escuelas
En el marco de la reunión semanal de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, integrantes del gobierno entrerriano repasaron las prioridades de la agenda institucional y pusieron en primer plano el avance de las políticas públicas destinadas a la prevención del suicidio, una problemática que el Ejecutivo provincial declara prioritaria desde el inicio de la gestión.
Tras el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, destacó la conformación de una mesa de trabajo multisectorial y transversal, con fuerte enfoque territorial, que llegará al territorio para trabajar especialmente con adolescentes y en el ámbito educativo.
Hein precisó que esta mesa hará trabajos de territorio, más que nada en lo que respecta a adolescentes y en educación. Y remarcó: “Se trata de un tema muy álgido que nos traspasa a todos”, aludiendo a la sensibilidad social que implica la problemática del suicidio.
Participación de la sociedad civil
El titular de la Cámara Baja hizo especial hincapié en la necesidad de integrar a la sociedad civil en acciones de concientización, en articulación con el Ministerio de Salud a través del área de Salud Mental. “Es clave el trabajo que hacen asociaciones, personas que se reúnen en un club con una problemática que nos afecta a todos”, afirmó.
En ese sentido, resaltó que se están manteniendo reuniones positivas con diversos grupos comunitarios, y mencionó particularmente el aporte de jóvenes del departamento Colón. El objetivo, subrayó, es que las propuestas sean concretas y aplicables en el corto plazo.
“No queremos que esto sea solamente una cuestión de idea, sino que sea realizable”, aseguró Hein. Y agregó: “De esto se sale hablándolo y, por supuesto, perfeccionándonos”, al marcar la importancia del diálogo, la escucha y la capacitación permanente en torno a la prevención del suicidio.
Seguimiento y gestión por resultados
Finalmente, el legislador se refirió a la dinámica de trabajo de las reuniones de gabinete y al método de seguimiento que implementa el gobernador sobre áreas clave como salud, infraestructura, educación y seguridad.
“Lo que no se mide difícilmente se corrige. En ese sentido, el gobernador es muy claro y nos toma examen semanalmente”, concluyó Hein, al resaltar la importancia de plasmar el trabajo diario en estas mesas de gestión conjunta entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, con foco en resultados y monitoreo permanente de las políticas públicas.