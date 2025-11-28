Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos refuerza su presencia en Chajarí y apunta a potenciar el rol social de los clubes

Redacción | 28/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Autoridades de la Secretaría de Deportes realizaron una intensa recorrida por instituciones deportivas de Chajarí con el objetivo de fortalecer la política territorial, acompañar proyectos locales y consolidar el rol social que cumplen los clubes en toda la provincia.

Durante la visita, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, ambos en representación de la Secretaría General de la Gobernación que conduce Mauricio Colello, mantuvieron reuniones con dirigentes, entrenadores y autoridades locales. El itinerario incluyó los clubes 1º de Mayo, Ferrocarril, Santa Rosa, Vélez Sarsfield y el Centro de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, donde se abordaron temas vinculados a infraestructura, inclusión, participación comunitaria y formación deportiva.

Uranga destacó el trabajo local y remarcó el respaldo provincial: “Hoy recorrimos la ciudad de Chajarí y se nota el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que se realiza dentro de cada institución. Desde el gobierno queremos brindar herramientas como la ley de mecenazgo y otras políticas para que ese esfuerzo se potencie y se transforme en desarrollo deportivo, inclusión y crecimiento institucional”.

El intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, subrayó la importancia del Estado presente: “Es muy valioso que el secretario de Deportes conozca de cerca la realidad de los clubes, converse con los dirigentes y vea el trabajo que se hace. Muchas veces se deja de lado tiempo personal o familiar para sostener estas instituciones, y ese compromiso se refleja en resultados sociales, deportivos y comunitarios”.

Por su parte, el director de Deportes municipal, Ramiro Galeano, destacó el vínculo logrado entre jurisdicciones: “Este recorrido nos permite fortalecer vínculos entre provincia y municipio. Visitamos clubes y vimos su crecimiento. Trabajar juntos nos permite tener un objetivo común: que más chicos, adultos y adultos mayores encuentren en los clubes un espacio de desarrollo, contención y participación”.

Desde la Secretaría de Deportes remarcaron que la presencia en el territorio permite conocer la idiosincrasia de cada comunidad, sostener un diálogo directo con las instituciones y avanzar hacia una política deportiva basada en la equidad y el acompañamiento real.

La jornada concluyó con la reafirmación del compromiso provincial para profundizar el fortalecimiento de los clubes entrerrianos, entendidos como espacios esenciales para la formación, la convivencia, la salud y el desarrollo deportivo en todas las etapas de la vida.

