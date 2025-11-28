El Gobierno de Entre Ríos refuerza su presencia en Chajarí y apunta a potenciar el rol social de los clubes
Autoridades de la Secretaría de Deportes realizaron una intensa recorrida por instituciones deportivas de Chajarí con el objetivo de fortalecer la política territorial, acompañar proyectos locales y consolidar el rol social que cumplen los clubes en toda la provincia.
Durante la visita, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, ambos en representación de la Secretaría General de la Gobernación que conduce Mauricio Colello, mantuvieron reuniones con dirigentes, entrenadores y autoridades locales. El itinerario incluyó los clubes 1º de Mayo, Ferrocarril, Santa Rosa, Vélez Sarsfield y el Centro de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, donde se abordaron temas vinculados a infraestructura, inclusión, participación comunitaria y formación deportiva.
Uranga destacó el trabajo local y remarcó el respaldo provincial: “Hoy recorrimos la ciudad de Chajarí y se nota el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que se realiza dentro de cada institución. Desde el gobierno queremos brindar herramientas como la ley de mecenazgo y otras políticas para que ese esfuerzo se potencie y se transforme en desarrollo deportivo, inclusión y crecimiento institucional”.
El intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, subrayó la importancia del Estado presente: “Es muy valioso que el secretario de Deportes conozca de cerca la realidad de los clubes, converse con los dirigentes y vea el trabajo que se hace. Muchas veces se deja de lado tiempo personal o familiar para sostener estas instituciones, y ese compromiso se refleja en resultados sociales, deportivos y comunitarios”.
Por su parte, el director de Deportes municipal, Ramiro Galeano, destacó el vínculo logrado entre jurisdicciones: “Este recorrido nos permite fortalecer vínculos entre provincia y municipio. Visitamos clubes y vimos su crecimiento. Trabajar juntos nos permite tener un objetivo común: que más chicos, adultos y adultos mayores encuentren en los clubes un espacio de desarrollo, contención y participación”.
Desde la Secretaría de Deportes remarcaron que la presencia en el territorio permite conocer la idiosincrasia de cada comunidad, sostener un diálogo directo con las instituciones y avanzar hacia una política deportiva basada en la equidad y el acompañamiento real.
La jornada concluyó con la reafirmación del compromiso provincial para profundizar el fortalecimiento de los clubes entrerrianos, entendidos como espacios esenciales para la formación, la convivencia, la salud y el desarrollo deportivo en todas las etapas de la vida.