El Gobierno de Entre Ríos refuerza controles y exige inscripción en el Registro de Actividades Mineras
En el marco de las políticas de control y regularización de las actividades productivas, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Desarrollo Minero, instó a los productores a inscribirse en el Registro Único de Actividades Mineras (RUAM).
Durante el 2024, el Ministerio de Desarrollo Económico llevó adelante tareas de concientización para que todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades mineras cumplan con la normativa establecida en la Ley Minera Nº 10.158.
El secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, afirmó: “Queremos un Estado provincial comprometido con una gestión responsable y sostenible, que garantice el desarrollo pleno de la actividad minera, cuidando los recursos y el entorno para las generaciones presentes y futuras”.
Por su parte, el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza, destacó el trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Ambiente, realizando controles exhaustivos en establecimientos de explotación minera, rutas y puestos camineros en todo el territorio.
Además, señaló que junto con la ATER se desarrolló una plataforma digital para que los productores puedan tramitar en línea la Guía de Tránsito de Minerales, lo que permite cuidar el medio ambiente, ahorrar recursos y agilizar trámites.
El fortalecimiento de los controles tuvo impacto directo: desde 2024 a la fecha se duplicaron las multas por infracciones a la Ley Minera, alcanzando una recaudación siete veces mayor respecto al año anterior.
En los operativos de Fiscalización Minera también participan la Dirección de Defensa del Consumidor, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y distintos organismos municipales.