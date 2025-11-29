El Gobierno de Entre Ríos refuerza acciones de prevención y testeo por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA
Cada 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, y el Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsa una agenda provincial de actividades para promover la prevención, el acceso al diagnóstico y el acompañamiento integral a quienes viven con el virus. Establecimientos sanitarios de toda la provincia desarrollarán iniciativas de sensibilización, testeo rápido y vacunación, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de infecciones de transmisión sexual.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta el sistema inmunológico y, sin tratamiento, puede derivar en el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En Argentina, más del 98% de las transmisiones se producen por contacto sexual sin protección. El diagnóstico es accesible mediante un test rápido o un análisis de sangre y, aunque no existe cura, la detección temprana permite iniciar tratamientos que vuelven al virus intransmisible.
Acciones en Nogoyá
Desde la Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, dependiente de la cartera sanitaria, se precisó el cronograma central de actividades. En Nogoyá, habrá una jornada articulada entre la Coordinación, el hospital San Blas, la municipalidad y las ONG Carpinches y Rotaract, con la participación de estudiantes de segundo año de la Tecnicatura de Enfermería.
La actividad principal tendrá lugar en el hospital San Blas, donde se realizarán testeos rápidos de VIH, control de vacunación y aplicación de dosis contra hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH), de 9 a 13. En simultáneo, en la plaza Libertad, se ofrecerán pruebas rápidas de VIH entre 9 y 12, además de control de carnet de vacunas. En caso de corresponder, las inmunizaciones se efectuarán en el nosocomio.
Más tarde, en el CIC municipal, se desarrollará un encuentro de sensibilización destinado al personal de salud sobre diagnóstico, abordaje legal y marcos normativos relacionados con VIH, de 11.30 a 13.
Actividades en el resto de la provincia
También habrá testeos en los hospitales:
— Santa Rosa (Chajarí)
— Padre Becher (Santa Anita)
— Felipe Heras (Concordia)
— San Roque (Rosario del Tala)
— San Vicente (San Jaime de la Frontera)
— Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay, el viernes 5 de diciembre)
— San Martín y Materno Infantil San Roque (Paraná)
— Justo José de Urquiza (Federal)
— Líster (Seguí, 1 y 2 de diciembre)
— General Francisco Ramírez (Feliciano), donde además se entregará material informativo, preservativos y se gestionará la derivación a laboratorio entre 7.30 y 9.
Se sumarán, además, centros de atención primaria de toda la provincia, entre ellos Paroissien (Ubajay), Zeballos (Paraná), Margasín (San Benito), Carrillo (Viale) y la vecinal Los Berros (Paraná).
Con estas acciones, el Ministerio busca visibilizar la respuesta integral al VIH, garantizar el acceso al diagnóstico, promover la prevención combinada y fortalecer el trabajo territorial en la lucha contra todas las ITS.