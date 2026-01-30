El Gobierno de Entre Ríos reanuda la obra del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú
El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos avanzó en la reactivación de la obra del Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú, luego de la firma de un nuevo convenio con la empresa Traza SA que permitirá retomar los trabajos y encaminar la finalización de un proyecto largamente postergado. La obra es considerada estratégica para el sistema de salud de la ciudad y de toda la región.
La reanudación se formalizó mediante la suscripción del convenio Bersa, destinado a cancelar una deuda de 198.863.061,16 pesos correspondiente a inversiones ya ejecutadas. Ese acuerdo se enmarca en el plan de pago iniciado en septiembre de 2023, que busca regularizar la situación financiera y garantizar la continuidad efectiva de los trabajos.
El Hospital del Bicentenario, emplazado en el área urbana de Gualeguaychú, contará con un presupuesto actualizado financiado íntegramente por la Provincia. Una vez finalizado, funcionará como un efector de alta complejidad, con prestaciones de tercer nivel para la región y de segundo nivel para la ciudad, ampliando de manera significativa la capacidad de atención sanitaria.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que el reinicio de la obra responde a una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, quien había anunciado que los trabajos se retomarían en enero de 2026. “Hoy estamos cumpliendo la palabra empeñada, gracias al esfuerzo del gobierno provincial y a la predisposición de la empresa para concluir el hospital”, afirmó.
Detalles técnicos de la obra
Entre las tareas pendientes se encuentran intervenciones en los pabellones A, B, C y D, que incluyen la colocación de solados, artefactos sanitarios, equipamiento de cocina y lavandería, sistemas de gases medicinales, instalaciones eléctricas y de termodinámica, cielorrasos de placas de roca de yeso, trabajos de pintura y carpintería, tanto en interiores como en fachadas.
También se realizará una reparación integral de la cubierta del techo, debido a filtraciones de agua de lluvia detectadas. Las tareas comprenden impermeabilización, colocación de cenefas y babetas metálicas, y el reacondicionamiento de los desagües pluviales. En el exterior, el proyecto prevé la finalización de frentes tipo muro cortina, la instalación de parasoles, carpinterías y barandas de acero inoxidable, además de la reparación de grietas y la pintura general del edificio. A esto se sumarán trabajos de parquización, con la incorporación de árboles y gramíneas para integrar el hospital al entorno urbano.
Con la finalización de los pabellones, el Hospital del Bicentenario permitirá consolidar prestaciones de alta complejidad clave para la región, como la Unidad de Terapia Intensiva de adultos, la Unidad Coronaria, la Terapia Intensiva Pediátrica, el fortalecimiento del Servicio de Neonatología y la puesta en funcionamiento del centro quirúrgico, que contará con cinco quirófanos destinados a cirugías de mediana y alta complejidad.