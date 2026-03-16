El Gobierno de Entre Ríos realizó un ciclo de capacitación en Comercio Exterior para Pymes
La Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Entre Ríos realizó un ciclo de capacitaciones en Comercio Exterior, orientado a ofrecer herramientas prácticas a empresas y emprendedores que desean iniciar o potenciar su proceso de internacionalización.
Las actividades se llevaron a cabo en modalidad híbrida en el Galpón N° 1 de Puerto TEC y estuvieron dirigidas por Mariano Mastrangelo.
El ciclo abarcó tres encuentros: “Primeros pasos en la exportación” y “Marketing internacional”, que se realizaron el 4 de marzo, y “Herramientas de valor para la exportación”, llevado a cabo el 11 de marzo.
En estas jornadas se trataron temas como el análisis interno de las empresas, la selección de mercados de destino, la inteligencia comercial, el marketing internacional, el uso de herramientas digitales para la promoción y los aspectos operativos del proceso exportador.
La propuesta tuvo como meta fortalecer las capacidades exportadoras del sector productivo, proporcionando conocimientos y herramientas que faciliten la inserción de las empresas en los mercados internacionales.