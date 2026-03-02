El Gobierno de Entre Ríos ratificó que solo abonará los días efectivamente trabajados durante el paro docente
En el marco del paro docente anunciado para el martes 3 de marzo, el Gobierno provincial recordó que los salarios se liquidan conforme a los días efectivamente trabajados.
Desde el Ejecutivo entrerriano señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas de los haberes.
Asimismo, desde el Gobierno reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión, en relación con la forma de liquidación de salarios ante medidas de fuerza.