El Gobierno de Entre Ríos ratificó la acción civil en la causa contratos para recuperar fondos públicos
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, participó este martes de una nueva audiencia en la Causa Contratos de la Legislatura, donde reafirmó la decisión del Gobierno provincial de sostener la acción civil como actor en el proceso penal, con el fin de recuperar los fondos presuntamente sustraídos al Estado entrerriano.
“El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles”, señaló Rodríguez Signes. En ese sentido, destacó que la participación de la Fiscalía de Estado como actor civil en la causa “es un paso fundamental dentro del plan de recupero fijado por el Poder Ejecutivo”.
Asimismo, recordó que la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo con legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin necesidad de autorización de otros organismos. “Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia, y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados”, subrayó.
De acuerdo con las pericias realizadas, el perjuicio patrimonial reclamado asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por la Provincia.
Rodríguez Signes también destacó la trascendencia institucional del caso: “Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la Provincia busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño al erario público”.
En paralelo, el Gobierno provincial avanza en el examen de los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en cumplimiento del decreto 604 que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir en esta cuestión.
“Defender el interés de la Provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público”, concluyó el Fiscal de Estado.