El Gobierno de Entre Ríos puso en funciones al nuevo director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
El secretario de Justicia del Gobierno de Entre Ríos, Julián Maneiro, puso en funciones este jueves al nuevo director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, José Luciano Fettolini. Mediante decreto 170/25 del Ministerio de Seguridad y Justicia se designó al nuevo director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas quien releva a la directora saliente, Liliana Mabel Fugaza.
Durante el encuentro, desarrollado en la sede de la Secretaría de Justicia, se planificaron acciones para los próximos meses y se establecieron lineamientos de trabajo que apuntan a atender las necesidades urgentes de las distintas oficinas del Registro Civil de Entre Ríos, principalmente en materia de infraestructura.
Asimismo, se buscará optimizar la atención al público en los trámites que realizan las y los entrerrianos y avanzar en su modernización.
El escribano José Luciano Fettolini cuenta con la experiencia de haber ocupado el cargo de director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas durante el período 1999-2003.