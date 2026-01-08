El Gobierno de Entre Ríos presentó los corsos de Gualeguay para el verano
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, acompañó la presentación oficial de una nueva edición de los corsos de Gualeguay, uno de los eventos más convocantes y tradicionales del calendario turístico estival de la provincia.
La actividad fue encabezada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y contó con la participación de la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, y la secretaria de Turismo local, Florencia Fernández, quienes destacaron la importancia cultural, social y económica del carnaval para la ciudad y la región.
Durante el encuentro, Satto puso en valor la identidad popular y el impacto turístico de los carnavales gualeyos. “Todo el pueblo de Gualeguay entra en modo fiesta cuando llegan los carnavales. Es una experiencia magnífica, por la calidad de la ornamentación, las coreografías y la música, que es realmente contagiosa”, expresó, e invitó a entrerrianos y visitantes a disfrutar de la propuesta durante todo el verano.
Por su parte, la intendenta Dora Bogdan resaltó el carácter participativo y distintivo del evento. “El carnaval es un espectáculo fantástico, con tres comparsas y una característica que nos distingue, como es la espuma, donde el público interactúa y es parte de la fiesta”, señaló. Además, subrayó que quienes visiten Gualeguay podrán disfrutar de la costanera, los espacios públicos y los atractivos naturales que rodean a la ciudad.
Bogdan también valoró el trabajo colectivo que sostiene cada edición del carnaval. “Detrás de cada comparsa hay un enorme esfuerzo, dedicación y amor. Año tras año nos sorprenden con lo que hacen en los talleres y con la puesta en escena que veremos en el corsódromo”, afirmó, e invitó a vecinos y turistas a sumarse a la celebración.
Finalmente, la secretaria de Turismo de Gualeguay, Florencia Fernández, brindó detalles de la edición 2026. “El corso de Gualeguay es familiar y cercano, por eso es tan divertido”, indicó, y precisó que este año participarán las comparsas Carumbahí, Sisi y Zambaverá. Además, informó que el carnaval comenzará el 10 de enero, se desarrollará durante diez noches hasta fines de febrero, y que las entradas ya están disponibles en el sitio oficial corso.gualeguay.gov.ar.