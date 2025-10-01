Maran Suites & Towers

El Gobierno de Entre Ríos presentó herramientas de gestión para fortalecer a municipios y comunas

Redacción | 01/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, llevó adelante una jornada de trabajo estratégica en la que distintos organismos provinciales expusieron herramientas y servicios para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Participaron intendentes y presidentes de comunas de todas las fuerzas políticas, junto a legisladores y autoridades del Ejecutivo.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, acompañado por el titular de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Troncoso destacó la convocatoria y subrayó: “Nuestra gestión entiende que la provincia y los municipios somos un mismo equipo. Sin el trabajo cotidiano de los intendentes y presidentes comunales no hay provincia posible. El verdadero motor de Entre Ríos está en la vocación y capacidad de nuestra gente”.

El funcionario señaló que las iniciativas presentadas constituyen “instrumentos de gestión que buscan dar soluciones concretas a las necesidades locales”, y resaltó el desafío de construir un Estado eficiente, que utilice los recursos con responsabilidad, acompañe al sector privado y trabaje en sinergia con municipios y comunas.

Por su parte, Fabián Boleas explicó que Hacienda y Finanzas acompaña a los gobiernos locales con políticas fiscales y financieras modernas que buscan mejorar la administración y promover la equidad. Mencionó la cooperación tributaria y el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) como herramientas claves para apuntalar la producción y el crecimiento económico.

Herramientas presentadas

Durante la jornada se expusieron las líneas de acción disponibles para los gobiernos locales, entre ellas:

  • Actualización catastral y fiscal de la ATER.
  • Sistema de créditos Sidecreer.
  • Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).
  • Ventanilla Única de la Secretaría de Modernización.
  • Programas energéticos de la Secretaría de Energía.
  • Nuevas herramientas del Iapser para apoyar la gestión local.

Uno de los ejes principales fue la promoción de convenios específicos entre la provincia y los gobiernos locales, generando un espacio de intercambio con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Tags:, , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X