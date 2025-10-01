El Gobierno de Entre Ríos presentó herramientas de gestión para fortalecer a municipios y comunas
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, llevó adelante una jornada de trabajo estratégica en la que distintos organismos provinciales expusieron herramientas y servicios para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Participaron intendentes y presidentes de comunas de todas las fuerzas políticas, junto a legisladores y autoridades del Ejecutivo.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, acompañado por el titular de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Troncoso destacó la convocatoria y subrayó: “Nuestra gestión entiende que la provincia y los municipios somos un mismo equipo. Sin el trabajo cotidiano de los intendentes y presidentes comunales no hay provincia posible. El verdadero motor de Entre Ríos está en la vocación y capacidad de nuestra gente”.
El funcionario señaló que las iniciativas presentadas constituyen “instrumentos de gestión que buscan dar soluciones concretas a las necesidades locales”, y resaltó el desafío de construir un Estado eficiente, que utilice los recursos con responsabilidad, acompañe al sector privado y trabaje en sinergia con municipios y comunas.
Por su parte, Fabián Boleas explicó que Hacienda y Finanzas acompaña a los gobiernos locales con políticas fiscales y financieras modernas que buscan mejorar la administración y promover la equidad. Mencionó la cooperación tributaria y el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) como herramientas claves para apuntalar la producción y el crecimiento económico.
Herramientas presentadas
Durante la jornada se expusieron las líneas de acción disponibles para los gobiernos locales, entre ellas:
- Actualización catastral y fiscal de la ATER.
- Sistema de créditos Sidecreer.
- Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).
- Ventanilla Única de la Secretaría de Modernización.
- Programas energéticos de la Secretaría de Energía.
- Nuevas herramientas del Iapser para apoyar la gestión local.
Uno de los ejes principales fue la promoción de convenios específicos entre la provincia y los gobiernos locales, generando un espacio de intercambio con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).