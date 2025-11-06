El Gobierno de Entre Ríos presentó el Plan de Inversión Pública ante legisladores
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto General 2026, el Ministerio de Infraestructura y Servicios expuso los lineamientos del Plan de Inversión Pública, destacando la centralidad de la obra pública y la infraestructura en la estrategia de desarrollo provincial.
Del encuentro participaron el coordinador general del ministerio, Hernán Jacob; el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schonals.
Además, en virtud de la convocatoria ampliada a todos los legisladores provinciales, asistieron los senadores Cielo Espejo, Gladys Domínguez, Gustavo Vergara, Ramiro Favre y Jaime Benedetti.
Durante la exposición, Jacob señaló que “la agenda que apunta al desarrollo económico es una estrategia clara del gobernador Rogelio Frigerio”, y subrayó la necesidad de pensar a Entre Ríos inserta en la Región Centro.
“Tenemos expectativas de generar condiciones para dar ese salto de inversión que nos acerque en competitividad a las otras provincias”, afirmó.
El funcionario destacó la importancia de impulsar obras de envergadura que potencien el crecimiento económico y reduzcan las brechas de infraestructura con Santa Fe y Córdoba.
“Entre Ríos requiere de inversión privada, pero también de inversión pública. La noticia del dragado del Paraná-Guazú para mejorar la navegabilidad del río Paraná, en el marco de la Hidrovía, genera un clima favorable para nuevas inversiones privadas, especialmente en los sectores logístico, industrial y agropecuario”, sostuvo.
Asimismo, Jacob enmarcó la presentación dentro del tratamiento legislativo del Presupuesto:
“Las directivas del gobernador son dar todas las explicaciones con el mayor detalle y transparencia. No se trata de un esfuerzo adicional, sino de cumplir con nuestra obligación de rendir cuentas y responder a los legisladores. También valoramos los aportes de los diputados, que aportan la mirada de los territorios”, concluyó.