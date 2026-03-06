El Gobierno de Entre Ríos pagará por decreto el aumento a docentes pese al rechazo gremial
El Gobierno de Entre Ríos resolvió abonar por decreto la oferta salarial presentada este lunes a los gremios docentes, pese a que no fue aceptada en el ámbito paritario. La medida busca garantizar que el incremento llegue de manera inmediata al bolsillo de los trabajadores de la educación.
Según se confirmó oficialmente, la decisión se instrumentará mediante una liquidación complementaria de los haberes de febrero, que se realizará en los próximos días. Además, el esquema se continuará aplicando en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión paritaria. En ese marco, desde el Ejecutivo indicaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejoras salariales futuras.
La propuesta salarial del gobierno entrerriano contempla elevar el salario mínimo de un docente de cuatro horas recién iniciado a 750.000 pesos de bolsillo. También incluye una suma fija de 60.000 pesos por docente, que se abonará a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad.
En el caso de docentes con menos de 15 horas cátedra en el nivel medio o menos de 11 horas en el nivel superior, el monto se liquidará de manera proporcional.
Asimismo, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para docentes con más de 10 años de antigüedad.
Desde el gobierno provincial ratificaron la voluntad de sostener el diálogo con los gremios docentes y confirmaron que las paritarias permanecerán abiertas. En ese sentido, la negociación salarial se retomará dentro de tres meses, con el objetivo de evaluar la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación y la posibilidad de nuevas mejoras salariales.
El Ejecutivo provincial también señaló que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial registró durante varios meses un crecimiento por debajo de los índices inflacionarios. Al mismo tiempo, reconocieron que los ingresos requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional docente, en un escenario económico complejo.
Finalmente, se destacó que la política educativa provincial tiene un enfoque integral que trasciende lo estrictamente salarial. Entre las acciones mencionadas figuran la inversión en infraestructura escolar, programas de capacitación docente, la puesta en marcha del plan provincial de alfabetización y mejoras en los indicadores de lectura y escritura en alumnos de primero a tercer grado, que según datos oficiales registraron un avance del 10 por ciento.
En ese contexto, más de la mitad de las escuelas de la provincia dictaron clases este lunes, un dato que desde el gobierno consideraron relevante en el marco del paro nacional docente.