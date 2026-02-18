El Gobierno de Entre Ríos otorgó un aporte para mejorar la infraestructura deportiva en General Galarza
En el marco del Programa Provincial Desarrollo Deportivo, Educativo, Humano y Social, el Gobierno de Entre Ríos entregó un aporte no reintegrable a la Academia Asociación Deportiva de General Galarza con el objetivo de fortalecer su infraestructura.
La asistencia fue canalizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, y está destinada a la reforma de vestuarios y la construcción de nuevos sanitarios en la institución.
Inversión en infraestructura para fortalecer a los clubes
La actividad contó con la presencia del director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y del senador por el departamento Gualeguay, Casiano Otaegui, quienes acompañaron la entrega en General Galarza.
En ese marco, Lupi destacó que “cada mejora en infraestructura es una inversión directa en nuestros gurises y en el trabajo que realizan los clubes todos los días”.
Además, subrayó que los clubes cumplen un rol clave como espacios de contención, formación y desarrollo comunitario, por lo que el acompañamiento provincial resulta fundamental para sostener y potenciar su tarea cotidiana.
Fondos destinados a obras concretas
La Secretaría de Deportes formalizó la entrega en cumplimiento de la resolución correspondiente, que autoriza la inversión para la adquisición de materiales destinados a mejorar los vestuarios y construir sanitarios nuevos.
Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de aportes permite fortalecer la infraestructura deportiva en el interior entrerriano, promoviendo el acceso al deporte y la inclusión social.