El Gobierno de Entre Ríos llevará adelante una jornada de bienestar para adultos mayores en Villa Elisa
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, impulsa una jornada de integración y bienestar dirigida a adultos mayores el 12 de noviembre, en el complejo Termas de Villa Elisa, con actividades gratuitas orientadas a promover la vida activa y el encuentro comunitario.
Esta propuesta, que se lleva adelante a través de la Secretaría de Deportes, cuyo titular es Sebastián Uranga, se enmarca en la política provincial de promoción del envejecimiento activo y busca consolidar el trabajo conjunto con municipios y comunas.
Coordinada por Silvina Wiliezko, responsable del área de Adultos Mayores, la actividad representa una instancia de cierre del calendario anual de acciones recreativas y deportivas. Desde el área se destacó la importancia de generar espacios que favorezcan la socialización, el movimiento y el disfrute, fortaleciendo los vínculos comunitarios y la participación.
La Secretaría de Deportes informó que los cupos disponibles se completaron rápidamente debido al interés demostrado por las localidades entrerrianas. Delegaciones de distintos puntos de la provincia confirmaron su presencia, acompañadas por profesores y referentes municipales, lo que refleja la adhesión creciente a las iniciativas impulsadas por el gobierno provincial.
El complejo Termas de Villa Elisa fue elegido por su entorno natural, accesibilidad y amplitud, que permiten combinar actividades acuáticas, recreativas y de relajación en un mismo espacio. La jornada se desarrollará de 9.30 a 16 y será con ingreso libre y gratuito para quienes se inscribieron previamente.
Al respecto, Uranga destacó que la jornada forma parte del acompañamiento permanente que el Gobierno de Entre Ríos brinda a los municipios y organizaciones que trabajan con personas mayores, poniendo en valor la importancia del deporte y la recreación como herramientas de inclusión y bienestar.
Por su parte, Wiliezko resaltó que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Deportes y los gobiernos locales ha permitido ampliar la red de propuestas para las personas mayores, con el objetivo de acompañar su bienestar físico, mental y emocional. En ese sentido, subrayó la necesidad de sostener políticas deportivas inclusivas que generen oportunidades en todas las etapas de la vida.
La jornada en Villa Elisa reafirma el compromiso de Entre Ríos con la promoción del deporte y la recreación como políticas públicas que fortalecen la salud, la participación y la integración de los adultos mayores en toda la provincia.