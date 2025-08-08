El Gobierno de Entre Ríos licitará obras por más de 32 millones para mejorar la Escuela Independencia de Concordia
El próximo miércoles 13 de agosto, el Gobierno de Entre Ríos llevará a cabo la apertura de sobres para licitar trabajos edilicios en la Escuela Nº 71 Independencia de Concordia, con una inversión provincial de más de 32 millones de pesos y un plazo de ejecución de 45 días. Las tareas se centrarán en impermeabilizar techos, colocar un tanque de agua y mejorar los grupos sanitarios, además de abordar filtraciones, problemas de presión de agua y deficiencias estructurales que afectan al establecimiento.
El acto licitatorio se realizará a las 11 en la fecha prevista y beneficiará directamente a 687 estudiantes. La obra estará a cargo del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
La escuela, situada en bulevar Yuquerí y Córdoba, se distingue por su particular estructura en forma de panal, con aulas y comedores techados en chapa y galería interna con losa de hormigón armado. Sin embargo, presenta filtraciones, deterioros en cielorrasos, fallas en el sistema sanitario y problemas eléctricos, que serán atendidos en esta intervención.
El presupuesto oficial asciende a 32.544.265 pesos, financiados con recursos provinciales. El ministro Darío Schneider destacó la relevancia de la obra como parte del compromiso del gobierno de fortalecer la infraestructura escolar: “Nuestro compromiso es hacer posible que cada escuela del territorio sea un lugar seguro y funcional para nuestros gurises y para quienes enseñan. Intervenir en la Escuela Nº 71, más allá de las mejoras edilicias, significa asegurar que los estudiantes de los barrios cercanos puedan aprender y desarrollarse en las mejores condiciones”.
Los trabajos incluirán retiro de membranas asfálticas deterioradas, creación de nuevas pendientes para optimizar el drenaje pluvial, reparación y reemplazo de babetas, mejoras en la instalación eléctrica, colocación de nuevos inodoros y griferías, reparación de fisuras y columnas, instalación de luminarias nuevas, optimización de desagües y colocación de un tanque de reserva adicional para garantizar presión en los sanitarios más alejados.