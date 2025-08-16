El Gobierno de Entre Ríos licita obras para mejorar la infraestructura de la Escuela N° 88 de Crucesitas Tercera
El próximo miércoles 20 de agosto, a las 11 horas, el Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para la ejecución de obras en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 88 Gobernador Carlos Raúl Contín y la Escuela Secundaria N° 12 Modesta Simona Cepeda, en Crucesitas Tercera, departamento Nogoyá.
El establecimiento, que diariamente recibe a 61 estudiantes, será intervenido para resolver problemas estructurales y mejorar sus condiciones de funcionamiento. Con más de 75 años de antigüedad, el edificio presenta serios inconvenientes cloacales por el rebalse y la saturación de los pozos negros, situación que genera riesgo de derrumbe.
La obra contempla la renovación de cañerías, la colocación de nuevos artefactos sanitarios, mejoras en la cocina-comedor, la creación de un aula adicional mediante la división de un sector de galería, la instalación de un nuevo sistema de desagües cloacales, pozo absorbente, cámaras de inspección, reparación de sanitarios, recambio de aberturas en mal estado y la construcción de un gabinete para garrafas en el exterior.
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó que “estas obras forman parte de un trabajo sostenido que llevamos adelante desde el ministerio para garantizar que los establecimientos del territorio provincial cuenten con espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades de los gurises. Estamos dando respuestas a demandas edilicias en escuelas de distintas localidades, fortaleciendo la infraestructura educativa y mejorando la calidad de los espacios para la educación de estudiantes y docentes en todo el territorio”.
El proyecto prevé un presupuesto oficial de 35.738.326 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 45 días corridos. Las mejoras abarcarán 250 m² del edificio escolar, ubicado sobre la ruta provincial N° 43, a 40 kilómetros al norte de Nogoyá.