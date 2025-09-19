El Gobierno de Entre Ríos lanzó un ciclo de encuentros para fortalecer el cooperativismo como motor del desarrollo local
El Ministerio de Gobierno y Trabajo y el Instituto Provincial de Cooperativas presentaron el ciclo virtual de encuentros “Cooperativismo: desarrollo local y agenda municipal. Prácticas y experiencias”, destinado a gobiernos locales.
En la primera jornada participaron funcionarios municipales, equipos técnicos y responsables de áreas de cooperativismo, desarrollo social y humano, y turismo.
“La meta es fortalecer estrategias y reconocer a las cooperativas como verdaderos motores del desarrollo local y actores centrales de la agenda municipal”, señaló la titular del organismo, María Laura Renoldi. Subrayó además que, desde el Ministerio de Gobierno, el ministro Troncoso impulsa la consolidación de espacios de diálogo y trabajo conjunto, con el objetivo de que las políticas de cooperación y desarrollo comunitario se mantengan como políticas de Estado, más allá de los cambios de gestión.
Por su parte, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, resaltó que “estos encuentros son una oportunidad concreta para que los municipios y las cooperativas compartan experiencias y encuentren herramientas para impulsar el desarrollo local”.
El ciclo se desarrollará en modalidad virtual, para facilitar la participación de equipos de distintos municipios y promover un intercambio que derive en nuevas acciones en el territorio.
En esta primera edición participaron el intendente de Hernandarias, Juan Maldonado; la viceintendenta de La Paz, Stella Wensell; y referentes del área de cooperativas de Gualeguaychú, Concordia y Paraná, así como funcionarios de áreas de Gobierno, Desarrollo Social y Empleo de Villa Elisa, Villa Paranacito, Pronunciamiento, Cerrito, Villaguay, Federal, Viale, Nogoyá y Ramírez, entre otros.